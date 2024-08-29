Скандал с конем во Львове - можно ли развлекать туристов с помощью животных

Лошадь упала во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львове лошадь, которая возила туристов в прогулочной карете, потеряла сознание и упала. Из-за этого разразился громкий скандал, активисты обвиняют владелицу в создании ненадлежащих условий для животных.

Об этом пишет ТСН.

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По словам очевидцев, на проспекте Свободы во Львове лошадь перецепилась через брусчатку и упала — событие зафиксировали и придали огласке. После этого случая власти города запретили эксплуатацию лошадей в центральной части.

На владелицу кобылы посыпался шквал критики в социальных сетях, однако с животным сейчас все хорошо — оно продолжает возить карету. Активисты подчеркивают, что в центре Львова лошади работают в любую погоду и даже в сильную жару — животному даже не давали воды.

Владелица отвергает любые обвинения и отмечает, что все животные ухожены и обеспечены необходимым.

Реакция мэрии Львова

По словам мэра Андрея Садового, при исполкоме создана рабочая группа, которая должна наработать правила и порядок обращения с лошадьми на территории Львовской общины.

"Это решение должно быть мудрым и справедливым. Не забывайте, что в нашей ОТГ владельцами лошадей также фермеры, которые используют их для ведения сельского хозяйства. И это не то же, что поездки на каретах", — сказал он.

Комментарий экспертов

Владелец конного клуба "Магнат" и руководитель Международного благотворительного фонда "Спасение диких животных" Наталья Попова поддержала решение властей Львова о запрете эксплуатации лошадей.

Она подчеркнула, что лошадь — это живое существо, к которому часто относятся как к обычному гужевому транспорту.

"Тем более в такую страшную жару эксплуатировать лошадей — это, мне кажется, бездушно. Владелец животного должен понимать, что в такую погоду кобыла работать просто не может, а тем более тянуть тяжелые кареты с пассажирами", — сказала Попова.

По ее мнению, стоит вообще запретить такую услугу, как катание туристов в запряженных лошадьми каретах по городу.