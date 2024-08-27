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Власниця коня, який впав в центрі Львову, розповіла свою версію подій

27 серпня 2024 23:42
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Власниця коня, який впав в центрі Львову, прокоментувала ситуацію
Кінь та його власниця. Фото: Суспільне
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Власниця "Каретного двору" Валентина Банас прокоментувала інцидент на проспекті Свободи, коли один з її коней, запряжений у карету, впав. За словами жінки, тварина перечепилася.

Про це вона розповіла журналістам Суспільного у вівторок, 27 серпня.

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Коментар власниці коней

Подія, зафіксована на відео Христини Мащакевич, швидко набула популярності в соціальних мережах і стала предметом активних обговорень. У відео видно, як кінь падає на землю, але не показано, що сталося перед цим.

"Учора (26 серпня, — Ред.) планувала стояти з 18:00 до 21:00. Я привезла чотири бутлі води. Весь інцидент пройшов менш ніж за хвилину, на відео не показали, як вона зачепилася, а виключно те, як я її підіймала. Не показали, як вона встала, як я їй розщепила цей ремінь, бо коли кінь лягає, він його затискає, йому важко встати. Як я відпустила ремінь, то вона одразу встала, проблем немає", — повідомила Валентина.

У "Каретному дворі" утримується 30 коней, включаючи лошат, дорослих тварин і вагітних кобил. Жінка запевнює, що коні знаходяться в комфортних умовах, отримують якісний корм та мають постійний доступ до води.

"Наші коники постійно перебувають на повітрі, на обідню пору дня, коли жарко, ми беремо їх в озеро, купаємося з ними, слідкуємо за їхнім станом. Ви самі можете побачити, як виглядають коні: вони повні, доглянуті, шерсть блискуча", — підкреслила власниця.

Реакція зоозахисників

Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський подав петицію з вимогою заборонити використання тварин у містах. Він стверджує, що коні часто стають жертвами стресових ситуацій через переповненість і шум.

"Або їх жорстко контролювати і регулювати це питання з цими кіньми, що ніхто не робить, або ж їх перенести в більш комфортне місце. Коли я там був на місці, там шалений корок і працює така кількість генераторів, що неможливо пройти. І серед цього стоять коні, тому вони і стресують", — зазначив Залипський.

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