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Владелец коня, который упал в центре Львова, рассказала свою версию событий

27 августа 2024 23:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Упавшая в центре Львова владелица коня прокомментировала ситуацию
Конь и его владелица. Фото: Общественное
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Обладательница "Каретного двора" Валентина Банас прокомментировала инцидент на проспекте Свободы, когда одна из ее лошадей, запряженная в карету, упала. По словам женщины, животное споткнулось.

Об этом она рассказала журналистам Суспільного во вторник, 27 августа.

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Комментарий владелицы лошадей

Событие, зафиксированное на видео Кристины Мащакевич, быстро приобрело популярность в социальных сетях и стало предметом активных обсуждений. В видео видно, как лошадь падает на землю, но не показано, что произошло до этого.

"Вчера (26 августа — Ред.) планировала стоять с 18:00 до 21:00. Я привезла четыре бутыли воды. Весь инцидент прошел менее чем через минуту, на видео не показали, как она зацепилась, а исключительно то, как я ее поднимала. Не показали, как она встала, как я ей расщепила этот ремень, потому что когда конь ложится, он его зажимает, ему тяжело встать. Как я отпустила ремень, она сразу встала, проблем нет", — сообщила Валентина.

В "Каретном дворе" содержится 30 лошадей, включая жеребят, взрослых животных и беременных кобыл. Женщина уверяет, что лошади находятся в комфортных условиях, получают качественный корм и имеют постоянный доступ к воде.

"Наши лошадки постоянно находятся на воздухе, в обеденное время дня, когда жарко, мы берем их в озеро, купаемся с ними, следим за их состоянием. Вы сами можете увидеть, как выглядят лошади: они полны, ухожены, шерсть блестящая", — подчеркнула владелица.

Реакция зоозащитников

Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский подал петицию с требованием запретить использование животных в городах. Он утверждает, что лошади часто становятся жертвами стрессовых ситуаций из-за переполненности и шума.

"Или их жестко контролировать и регулировать этот вопрос с этими лошадьми, что никто не делает, или же их перенести в более комфортное место. Когда я там был на месте, там бешеная пробка и работает такое количество генераторов, что невозможно пройти. И среди этого стоят кони, поэтому они и стрессируют", — отметил Залипский.

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