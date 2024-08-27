Во Львове упала обессиленная лошадь - реакция Садового

Обессиленная лошадь. Фото: скриншот

В понедельник, 26 августа, во Львове от упадка сил упала лошадь в каретной упряжке, возившей людей центром города в жару. Глава города Андрей Садовый отреагировал на инцидент.

Об этом он сообщил в Facebook во вторник, 27 августа.

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Садовый отметил, что Исполнительный комитет Львовского городского совета принял важное решение о запрете нахождения и эксплуатации лошадей в центре города.

Уже начато формирование рабочей группы. Отмечается, что ее задачей будет разработка правил и норм содержания лошадей на территории Львовской общины. Садовый подчеркнул, что во Львовской ОТГ лошадей также есть фермеры, которые используют их в сельском хозяйстве, и это не то же, что каретные прогулки.

Мэр также добавил, что интересно услышать мнения профессиональных ветеринаров, отмечающих, что на видео, опубликованном в соцсетях, на коне не было видно признаков насилия, усталости или жажды.

"Порода этого животного и его физиология предусматривает физическую нагрузку, которая обязательна для организма. В противном случае торийская лошадь может заболеть и умереть. Важно слышать не только экспрессивные реакции в социальных сетях, но и комментарии ветеринаров" , — говорится в сообщении.