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Скандал с конем в центре Львова — городской совет принял радикальное решение

27 августа 2024 17:49
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Лошадь возила людей в карете в центре Львова и потеряла сознание: что говорят власти и зоозащитники
В центре Львова упала лошадь. Скрин с видео.
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 26 августа, во Львове упала лошадь в каретной упряжке, возившей людей по центру города в жару. В мэрии уже отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

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Во Львове в каретной упряжке упала лошадь

Накануне, в центре города конь, возивший в жару людей по центру города, потерял сознание. Это зафиксировали прохожие на видео.

Как сообщали очевидцы, фирманка попыталась привести его в чувство и уже через несколько минут лошадь снова была вынуждена везти очередных пассажиров в карете.

На инцидент отреагировал заммэра Львова Андрей Москаленко, пообещавший разобраться в ситуации.

"Проверяем всю информацию (видео с камер). Также пообщались с владелицей животных. Сегодня будет созвана специальная рабочая группа по этому случаю. Детали сообщим впоследствии", — заявил Москаленко.

На сегодняшнем заседании исполнительного комитета ЛГС сегодня решили запретить использование конных карет в центре Львова.

  • запретить пребывание лошадей и пони, а также осуществление какой-либо деятельности с их использованием на территории центральной части города;
  • создать рабочую группу для выяснения обстоятельств обращения с животными и использования конных карет во Львове;
  • рабочей группе выработать основные условия осуществления деятельности с использованием животных в центре города.

Как сообщил в комментарии Новини.LIVE зоозащитник Орест Залипский, это уже не первый инцидент во Львове, связанный с использованием лошадей для катания в каретах. В 2019 году лошадь, напуганная петардой, забежала в толпу и покалечила девушку.

"На самом деле, если коню очень жарко, то он может упасть в обморок. Мы говорили с владелицей, которая уверяет, что лошадь запуталась в упряжке и упала, а прохожие, вместо того чтобы помочь, снимали это на видео", — говорит Залипский.

Общественная организация "Дом спасенных животных" уже зарегистрировала петицию, о том, что лошадям не место в центре Львова. Владельцев лошадей нужно контролировать и понять, кто дает разрешение в городе на эксплуатацию этих животных.

"Этих лошадей нужно забрать из центра города. Это не природная среда для лошадей. Они могут испугаться звуков сигнализации или любого другого. И спрогнозировать поведение лошади никто не может. Поэтому их нужно перевезти в парки", — отмечает зоозащитник.

По словам Залипского, такие лошади — это турийская порода и они выведены для грузовиков, а не катать людей верхом.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, нужно ли, по их мнению, эксплуатировать лошадей для развлечений туристов.

Большинство опрошенных заявили, что негативно относятся к таким "развлечениям". Ведь животным нужна свобода, а не столь жестокие условия.

"Мы видели вчера такой инцидент и мы против того, чтобы животные целый день были на солнце. Животным нужна свобода", — говорит женщина.

"Не поддерживаю такое. Это очень жестоко, как мне кажется. Это то же самое, чтобы в цирке животных держали и эксплуатировали для развлечений", — отмечает девушка.

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