Кінь возив людей у кареті в центрі Львова та знепритомнів: що каже влада та зоозахисники

У центрі Львова впав кінь. Скрин з відео.

Вчора, 26 серпня, у Львові впав кінь у каретній упряжці, який возив людей центром міста у спеку. У мерії вже відреагували на інцидент.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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У Львові в каретній упряжці впав кінь

Напередодні у центрі міста кінь, який возив у спеку людей центром міста, знепритомнів. Це зафіксували перехожі на відео.

Як повідомляли очевидці, фірманка спробувала привести його до тями й вже через кілька хвилин кінь знову був змушений везти чергових пасажирів у кареті.

На інцидент відреагував заступник мера Львова Андрій Москаленко, який пообіцяв розібратися в ситуації.

"Перевіряємо всю інформацію (відео з камер). Також поспілкувалися із власницею тварин. Сьогодні буде скликано спеціальну робочу групу щодо цього випадку. Деталі повідомимо згодом", — заявив Москаленко.

На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету ЛМР сьогодні вирішили заборонити використання кінних карет у центрі Львова.

заборонити перебування коней та поні, а також здійснення будь-якої діяльності з їх використанням на території центральної частини міста;

утворити робочу групу для з’ясування обставин поводження з тваринами та використання кінних карет у Львові;

робочій групі напрацювати основні умови провадження діяльності з використанням тварин у центрі міста.

Як повідомив у коментарі Новини.LIVE зоозахисник Орест Залипський, це вже не перший інцидент у Львові, пов'язаний із використанням коней для катання в каретах. У 2019 році кінь, наляканий петардою, забіг у натовп і покалічив дівчину.

"Насправді, якщо коню дуже жарко, то він може зомліти. Ми говорили з власницею, яка запевняє що кінь заплутався в упряжці й упав, а перехожі, замість того щоб допомогти, знімали це на відео", — каже Залипський.

Громадська організація "Домівка врятованих тварин" уже зареєструвала петицію, про те що коням не місце у центрі Львова. Власників коней потрібно контролювати і зрозуміти хто дає дозвіл у місті на експлуатацію цих тварин.

"Цих коней потрібно забрати з центру міста. Це не природне середовище для коней. Вони можуть злякатись звуків сигналізації чи будь-якого іншого. І спрогнозувати поведінку коня ніхто не може. Тому їх потрібно перевезти в парки", — зазначає зоозахисник.

Зі слів Залипського, такі коні — це турійська порода і вони виведені для ваговозів, а не катати людей верхи.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи потрібно, на їхню думку, експлуатувати коней задля розваг туристів.

Більшість опитаних заявили, що негативно ставляться до таких "розваг". Адже тваринам потрібна свобода, а не такі жорстокі умови.

"Ми бачили вчора такий інцидент і ми проти того, щоб тварини цілий день були на сонці. Тваринам потрібна свобода", — каже жінка.

"Не підтримую таке. це дуже жорстоко, як на мене. Це те саме, щоб у цирку тварин тримали й експлуатували задля розваг", — зазначає дівчина.

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