У Львові впав знесилений кінь — реакція Садового

Знесилений кінь. Фото: скриншот

У понеділок, 26 серпня, у Львові від знесилення впав кінь у каретній упряжці, який возив людей центром міста у спеку. Очільник міста Андрій Садовий відреагував на інцидент.

Про це він повідомив у Facebook у вівторок, 27 серпня.

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Садовий зазначив, що Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив важливе рішення про заборону перебування та експлуатування коней у центрі міста.

Наразі вже розпочато формування робочої групи. Наголошується, що її завданням буде розробка правил та норм для утримання коней на території Львівської громади. Садовий підкреслив, що в Львівській ОТГ коней також мають фермери, які використовують їх у сільському господарстві, і це не те саме, що каретні прогулянки.

Мер також додав, що цікаво почути думки професійних ветеринарів, які відзначають, що на відео, опублікованому в соцмережах, на коні не було видно ознак насильства, втоми або спраги.

"Порода цієї тварини та її фізіологія передбачає фізичне навантаження, яке є обов’язковим для організму. В іншому випадку торійський кінь може захворіти та померти. Важливо чути не лише експресивні реакції в соціальних мережах, але й коментарі ветеринарів", — йдеться в повідомлені.