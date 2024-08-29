Скандал з конем у Львові - чи можна розважати туристів за допомогою тварин

Кінь упав у Львові. Фото: скриншот з відео

У Львові кінь, який возив туристів у прогулянковій кареті знепритомнів та впав. Через це розгорівся гучний скандал, активісти звинувачують власницю у створенні неналежних умов для тварини.

Про це пише ТСН.

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За словами очевидців, на проспекті Свободи у Львові кінь перечепився через бруківку та впав — подію зафіксували та надали їй розголосу. Після цього випадку влада міста заборонила експлуатацію коней у центральній частині.

На власницю кобили посипався шквал критики у соціальних мережах, однак з твариною наразі все добре — вона продовжує возити карету. Активісти наголошують, що в центрі Львова коні працюють за будь-якої погоди та навіть у сильну спеку — тварині навіть не давали води.

Власниця відкидає будь-які звинувачення та зазначає, що всі її тварини доглянуті й забезпечені необхідним.

Реакція мерії Львова

За словами мера Андрія Садового, при виконкомі створено робочу групу, яка має напрацювати правила та порядок поводження з кіньми на території Львівської громади.

"Це рішення має бути мудрим і справедливим. Не забуваймо, що в нашій ОТГ власниками коней також є фермери, які використовують їх для ведення сільського господарства. І це не те саме, що поїздки на каретах", — сказав він.

Коментар експертів

Власниця кінного клубу "Магнат" та керівниця Міжнародного благодійного фонду "Порятунок диких тварин" Наталія Попова підтримала рішення влади Львова про заборону експлуатації коней.

Вона наголосила, що кінь — це жива істота, до якої часто ставляться як до звичайного гужового транспорту.

"Тим більше у таку страшну спеку експлуатувати коней — це, як на мене, бездушно. Власник тварини має розуміти, що за такої погоди кобила працювати просто не може, а тим більше тягнути важкі карети з пасажирами", — сказала Попова.

На її думку, варто взагалі заборонити таку послугу, як катання туристів у запряжених кіньми каретах по місту.