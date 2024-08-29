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Подарок от города-побратима — во Львове построят Центр ментального здоровья

29 августа 2024 14:53
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового центра реабилитации
Мэр Вюрцбурга Кристиан Шухартд с мэром Львова Андреем Садовым закладывают капсулу времени. Фото: Андрей Садовый
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Во Львове сегодня, 29 августа, заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове заложили капсулу времени на месте, где будет построен Центр ментального здоровья Unbroken. Андрей Садовый отметил, что строительство является подарком от города-побратима Вюрцбург, мэр которого также присутствовал на церемонии.

Капсула времени

Мэр Вюрцбурга Кристиан Шухартд с мэром Львова Андреем Садовым закапывают в землю капсулу времени. Фото: Андрей Садовый

Это уже второй центр, который будет работать во Львове. Его построят на улице Навроцкого.

"Раны войны не оставляют нам времени на долгую планировку и строительство. Все будет сделано в максимально короткие сроки. Уже через несколько месяцев он откроет свои двери для наших защитников и всех пострадавших от российской агрессии украинцев", — написал Садовый в Telegram.

Как выглядит центр согласно проектам

Центр ментального здоровья Unbroken
Как по плану будет выглядеть Центр ментального здоровья Unbroken. Фото: Андрей Садовый
Центр ментального здоровья Unbroken
План дизайна и зодчества будущего Центра. Фото: Андрей Садовый

Известно, что национальный реабилитационный центр предоставляет бесплатно услуги по комплексной квалифицированной медицинской помощи для военнослужащих и гражданских — как взрослым, так и потерявшим конечности детям. Центр работает с реконструктивной хирургией, ортопедией и протезированием на базе Первого медобъединения Львова — крупнейшего медицинского учреждения Украины, в которое входят две взрослые больницы и одна детская.

Там работают с физической, психологической и психосоциальной реабилитацией.

С 24 февраля 2022 года там уже оказали помощь более 15 тысяч украинцев, из которых 2000 — дети.

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