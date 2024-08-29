Во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового центра реабилитации

Подарок от города-побратима — во Львове построят Центр ментального здоровья
Во Львове сегодня, 29 августа, заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Центр обещают построить в короткие сроки
Во Львове заложили капсулу времени на месте, где будет построен Центр ментального здоровья Unbroken. Андрей Садовый отметил, что строительство является подарком от города-побратима Вюрцбург, мэр которого также присутствовал на церемонии.
Это уже второй центр, который будет работать во Львове. Его построят на улице Навроцкого.
"Раны войны не оставляют нам времени на долгую планировку и строительство. Все будет сделано в максимально короткие сроки. Уже через несколько месяцев он откроет свои двери для наших защитников и всех пострадавших от российской агрессии украинцев", — написал Садовый в Telegram.
Как выглядит центр согласно проектам
Известно, что национальный реабилитационный центр предоставляет бесплатно услуги по комплексной квалифицированной медицинской помощи для военнослужащих и гражданских — как взрослым, так и потерявшим конечности детям. Центр работает с реконструктивной хирургией, ортопедией и протезированием на базе Первого медобъединения Львова — крупнейшего медицинского учреждения Украины, в которое входят две взрослые больницы и одна детская.
Там работают с физической, психологической и психосоциальной реабилитацией.
С 24 февраля 2022 года там уже оказали помощь более 15 тысяч украинцев, из которых 2000 — дети.
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