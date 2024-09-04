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Российский удар повредил во Львове историческое здание

4 сентября 2024 10:07
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове поврежден Центр спортивной медицины и реабилитации
Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики утром в среду, 4 сентября, нанесли удар по Львову. В результате обстрела пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"В результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал наш областной Центр спортивной медицины и реабилитации", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА

Так, повреждено его историческое здание: выбиты более 70 окон, от ударной волны вынесло рамы, а в шести кабинетах упал потолок. Также оторвало батареи и уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА
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Последствия атаки. Фото: Львовская ОВА

Козицкий отметил, что, к счастью, охранник и работники Центра живы и не пострадали. Он напомнил, что медицинское учреждение расположено в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом и является памятником архитектуры местного значения.

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Скришот поста Козицкого

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