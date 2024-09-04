Обстріл Львова 4 вересня — що кажуть місцеві жителі

Наслідки удару по Львову. Фото: Новини.LIVE

Зранку 4 вересня російські окупанти завдали удару по Львову. Внаслідок ворожої атаки загинуло семеро людей, троє з яких — діти, також є понад 30 поранених.

Місцева жителька у коментарі Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу.

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Наслідки удару по Львову 4 вересня

Львів'янка Марія розповіла, що почула чотири вибухи й вийшла в двір подивитися, що робиться. Жінка зізналась, що їй було дуже страшно, одразу почало боліти серце і вона досі не може відійти від цих страшних подій.

"Це жахливо, проживши життя ніколи такого не бачила", — сказала Марія.

Зазначимо, що станом на 09:02 4 вересня відомо, що внаслідок російської атаки у Львові є семеро загиблих. За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 45 осіб. П'ятою загиблою людиною є дитина. Це 9-річна дівчинка.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працюють всі оперативні служби. Довкола у будинках вибиті вікна. Є пошкоджені автівки. На дорогах лежать уламки від будинків.