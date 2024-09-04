Обстрел Львова 4 сентября — что говорят местные жители

Последствия удара по Львову. Фото: Новини.LIVE

Утром 4 сентября российские оккупанты нанесли удар по Львову. В результате вражеской атаки погибли семь человек, трое из которых — дети, также есть более 30 раненых.

Местная жительница в комментарии Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов.

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Последствия удара по Львову 4 сентября

Львовянка Мария рассказала, что услышала четыре взрыва и вышла во двор посмотреть, что делается. Женщина призналась, что ей было очень страшно, сразу начало болеть сердце, и она до сих пор не может отойти от этих страшных событий.

"Это ужасно, прожив жизнь никогда такого не видела", — сказала Мария.

Отметим, что по состоянию на 09:02 4 сентября известно, что в результате российской атаки во Львове семеро погибших. По сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, количество пострадавших возросло до 45 человек. Пятым погибшим человеком является ребенок. Это девятилетняя девочка.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работают все оперативные службы. Вокруг в домах выбиты окна. Есть поврежденные автомобили. На дорогах лежат обломки от домов.