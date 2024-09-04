Во Львове 35 раненых находятся в больницах после утреннего обстрела

Во львовские больницы госпитализировали 35 пострадавших от ракетной атаки
Российские войска утром в среду, 4 сентября, атаковали Львов. В медицинские учреждения города каретами скорой помощи доставили 35 пострадавших.
Об этом сообщила медицинская директор Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец в комментарии Новини.LIVE.
Ракетный удар по Львову 4 сентября
Так, в больницы Первого медобъединения Львова каретами скорой медицинской помощи доставили 35 пациентов с мест утренних ракетных ударов по городу, из них:
- в больницу Святого Луки — 18 пациентов;
- в больницу Святого Пантелеймона — 14 пациентов;
- в больницу Святого Николая — трое детей.
По словам Матолинец, развернуты операционные: прямо сейчас там спасают жизнь пациентов в критическом состоянии. Характер травм - взрывчатые осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица, ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.
Также работают травматологические медицинские бригады.
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