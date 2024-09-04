Во Львове 35 раненых находятся в больницах после утреннего обстрела

Психолог оказывает помощь пострадавшей. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в среду, 4 сентября, атаковали Львов. В медицинские учреждения города каретами скорой помощи доставили 35 пострадавших.

Об этом сообщила медицинская директор Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец в комментарии Новини.LIVE.

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Так, в больницы Первого медобъединения Львова каретами скорой медицинской помощи доставили 35 пациентов с мест утренних ракетных ударов по городу, из них:

в больницу Святого Луки — 18 пациентов;

в больницу Святого Пантелеймона — 14 пациентов;

в больницу Святого Николая — трое детей.

Спасатели на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Спасатели на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

По словам Матолинец, развернуты операционные: прямо сейчас там спасают жизнь пациентов в критическом состоянии. Характер травм - взрывчатые осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица, ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

Также работают травматологические медицинские бригады.