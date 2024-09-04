Максим Козицкий назвал количество людей, госпитализированных из-за ракетной атаки по Львову

Медики борются за жизнь — во Львовской ОВА назвали количество госпитализированных после атаки
Во Львове продолжается ликвидация последствий российской атаки по городу. По состоянию на 11:00 сентября помощь травмированным оказывают в трех медучреждениях города.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Сколько человек получают медпомощь во Львове после обстрела
В настоящее время во Львове в трех учреждениях медицинской помощи находятся 47 человек, пострадавших в результате ночной атаки российских войск по городу.
Среди пациентов семеро детей, имеющих травмы средней тяжести. Также семеро взрослых находятся в больницах в тяжелом состоянии. Медики пока борются за их жизнь.
"Данные относительно пациентов постоянно обновляются. Спасибо врачам и младшему медперсоналу, которые просто в эти минуты творят чудо", — написал Козицкий.
Также глава Львовской ОВА добавил, что на местах попаданий во Львове до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Есть риск, что под завалами могут быть еще люди.
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