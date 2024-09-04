Максим Козицкий назвал количество людей, госпитализированных из-за ракетной атаки по Львову

Полицейский и работники скорой помощи несут раненого, спасенного из жилого дома во Львове. Фото: REUTERS/Роман Балук

Во Львове продолжается ликвидация последствий российской атаки по городу. По состоянию на 11:00 сентября помощь травмированным оказывают в трех медучреждениях города.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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В настоящее время во Львове в трех учреждениях медицинской помощи находятся 47 человек, пострадавших в результате ночной атаки российских войск по городу.

Среди пациентов семеро детей, имеющих травмы средней тяжести. Также семеро взрослых находятся в больницах в тяжелом состоянии. Медики пока борются за их жизнь.

"Данные относительно пациентов постоянно обновляются. Спасибо врачам и младшему медперсоналу, которые просто в эти минуты творят чудо", — написал Козицкий.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Также глава Львовской ОВА добавил, что на местах попаданий во Львове до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Есть риск, что под завалами могут быть еще люди.