Атака на Львов — горожане чтят память погибших

Российский удар по Львову — как горожане чтят память погибших
Во Львове горожане чтят память погибших в результате российской атаки на город. У дома, в котором погибли люди, создали небольшой временный мемориал.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Во Львове горожане чтят память погибших
Во Львове на место прилета российской ракеты люди приносят цветы, игрушки и зажигают свечи.
А одно из львовских кафе сегодня зарезервировало стол для тех, кого вчера убили российские ракеты.
Надежда вместе с детьми пришла на место, где российская ракета убила семерых львовян. Ее сын как и трое погибших сестер также пластует. Женщина говорит, что завтра пойдут на прощание.
"Для нас и всего Львова — это большое горе", — отметили львовянка.
Соседка дома, пострадавшего от российских обстрелов, рассказала Новини.LIVE, что в этом районе все друг друга знают и помогают. В это страшное утро тоже почувствовала ударную волну.
"Мы сразу пришли на место прилета, чтобы помочь, но здесь уже все было перекрыто", — говорит женщина.
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Мемориальная табличка. Фото: Новини.LIVE
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Люди приносят игрушки и цветы. Фото: Новини.LIVE
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Горожане чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE
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Львовяне принесли под дом игрушки. Фото: Новини.LIVE
Напомним, 4 сентября Россия атаковала Львов, нацелившись на жилые дома у главного вокзала. В результате удара семеро погибших, среди которых есть почти целая семья — только отец чудом смог уцелеть.
Всего пострадали около 70 человек. Медики просят львовян сдать кровь в Городском центре крови.
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