Атака на Львов — горожане чтят память погибших

Женщина чтит память погибших. Фото: Новини.LIVE

Во Львове горожане чтят память погибших в результате российской атаки на город. У дома, в котором погибли люди, создали небольшой временный мемориал.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Во Львове горожане чтят память погибших

Во Львове на место прилета российской ракеты люди приносят цветы, игрушки и зажигают свечи.

А одно из львовских кафе сегодня зарезервировало стол для тех, кого вчера убили российские ракеты.

Надежда вместе с детьми пришла на место, где российская ракета убила семерых львовян. Ее сын как и трое погибших сестер также пластует. Женщина говорит, что завтра пойдут на прощание.

"Для нас и всего Львова — это большое горе", — отметили львовянка.

Соседка дома, пострадавшего от российских обстрелов, рассказала Новини.LIVE, что в этом районе все друг друга знают и помогают. В это страшное утро тоже почувствовала ударную волну.

"Мы сразу пришли на место прилета, чтобы помочь, но здесь уже все было перекрыто", — говорит женщина.

Мемориальная табличка. Фото: Новини.LIVE

Люди приносят игрушки и цветы. Фото: Новини.LIVE

Горожане чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE

Львовяне принесли под дом игрушки. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Напомним, 4 сентября Россия атаковала Львов, нацелившись на жилые дома у главного вокзала. В результате удара семеро погибших, среди которых есть почти целая семья — только отец чудом смог уцелеть.

Всего пострадали около 70 человек. Медики просят львовян сдать кровь в Городском центре крови.