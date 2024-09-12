На Львовщине 10-летний ребенок оказался в реанимации с столбняком

Реанимация. Иллюстративное фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова

Во вторник, 10 сентября, 10-летнего мальчика со столбняком в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Львовской области. Известно, что родители отказывались от прививок.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

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Согласно сообщениям, 20 августа во время рукоделия ребенок порезал палец левой руки острым предметом. Через две недели у мальчика начали проявляться симптомы столбняка: интенсивная боль, судороги в ногах, трудности с речью и глотанием, а также тризм (спазм жевательных мышц).

Следует отметить, что ребенок не был вакцинирован против столбняка из-за отказа родителей от прививок согласно Календарю профилактических прививок. Пока мальчику предоставляется полный объем необходимой медицинской помощи.

Это уже второй случай столбняка среди детей во Львовской области в этом году. Ранее, в начале июля, врачи лечили 12-летнюю девочку, которая также не была вакцинирована по возрасту, но смогла поправиться после двух месяцев лечения.

"Не пренебрегайте вакцинацией! Обратитесь к своему семейному врачу! Соблюдайте Календарь профилактических прививок! Болезни – коварны! Вакцинация – эффективна и безопасна!", — говорится в сообщении.