Заразный COVID FLIRT — какие признаки, где взять вакцину от вируса сегодня

Медики в халатах в палате у больного. Фото: УНИАН

В больницы Львова и области стремительно поступают инфицированные коронавирусом люди. В частности, за последнюю неделю во Львовской области зафиксировали 496 случаев заболевания коронавирусом против 203 случаев неделю назад. Также обнаружили новую разновидность вируса FLIRT.

Что это за новый штамм коронавируса — FLIRT, какие симптомы заболевания и какая вакцина поможет побороть вирус. Об этом и не только рассказала в интервью Новини.LIVE гендиректор львовского областного Центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

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Летом украинцы не привыкли к росту числа больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Последняя вспышка ОРВИ летом была зафиксирована на Львовщине два года назад, говорит Наталья Иванченко.

Симптомы штамма FLIRT

"На протяжении последних трех недель каждый почувствовал среди своих знакомых признаки респираторного заболевания. Причем эти признаки, как правило: носовой голос, насморк, боль в горле и только 10% людей жалуются на повышение температуры", — говорит Иванченко.

Три недели назад коронавирусом заболел 51 человек, позже — 203 человека, рост в четыре раза. За последнюю неделю коронавирусную инфекцию во Львовской области зафиксировали в более 490 случаях.

Один человек умер, трое в реанимации

"По состоянию на данный момент госпитализация составляет около 8%. Вроде бы это немного от числа этих больных, но три человека находятся в инфекционной больнице в отделении реанимации. И в течение предыдущей недели 61-летняя женщина ушла из жизни из-за коронавируса. У нее была сопутствующая патология", — отмечает гендиректор Центра контроля и профилактики болезней.

По официальной информации от Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в образцах больных украинцев выявили разновидность коронавируса — FLIRT.

Кто в группе риска

"О штамме FLIRT ранее сообщали в Нидерландах и США. У этого штамма коронавируса короткий инкубационный период, не вызывает тяжелого течения этой болезни. В группе риска люди старше 65 лет, имеющие сопутствующие заболевания", — отмечает Иванченко.

Где взять вакцину

По словам специалиста, сегодня значительно меньше людей делают вакцинацию от коронавируса и это неправильно. Но каждая волна роста заболеваемости коронавирусом сопровождается повышением запросов, где именно сегодня можно провакцинироваться.

"У нас сейчас стремительно увеличился спрос на вакцинацию против COVID-19. Если раньше у нас было множество пунктов прививки, которые имели вакцины, то сегодня мы ее выдаем только тем учреждениям здравоохранения, которые направляют нам требование на вакцину", — добавляет гендиректор Центра.

Вакцина по требованию врача

К слову, на сайте Центра контроля и профилактики болезней есть перечень кабинетов прививок, в частности учреждений здравоохранения, которые имеют прививки против коронавируса.

"Вакцины есть две, а производитель один — Pfizer/BioNTech. Она есть двух видов. Детская — от 5 лет, и взрослая. Но подчеркиваю, по состоянию на данный момент не каждый кабинет прививок имеет вакцины против коронавируса", — говорит Иванченко.

Напомним, мы ранее писали, что в Минздраве объяснили, чем опасен новый штамм COVID FLIRT.

Мы также писали, что в Украине этим летом зарегистрировано три случая нового штамма вируса.