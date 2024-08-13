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Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

13 серпня 2024 06:47
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Заразний COVID FLIRT — які ознаки та, де взяти вакцину від вірусу сьогодні
Медики в халатах в палаті у хворого. Фото: УНІАН
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

До лікарень Львова та області стрімко надходять інфіковані коронавірусом люди. Зокрема, за останній тиждень у Львівській області зафіксували 496 випадків захворювання на коронавірус проти 203 випадків тиждень тому. Також виявили новий різновид вірусу FLIRT. 

Що це за новий штам коронавірусу — FLIRT, які симптоми у захворювання та яка вакцина допоможе побороти вірус. Про це і не тільки розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE гендиректорка львівського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. 

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Влітку українці не звикли до зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Останній спалах ГРВІ літом був зафіксований на Львівщині два роки тому, каже Наталія Іванченко.

Симптоми штаму FLIRT

"Впродовж останніх трьох тижнів кожен відчув серед своїх знайомих ознаки респіраторного захворювання. При чому ці ознаки, як правило: носовий голос, нежить, біль в горлі й лише 10% людей скаржаться на підвищення температури", — каже Іванченко.

Три тижні тому на коронавірус захворіла 51 людина, пізніше — 203 людини, зростання в чотири рази. За останній тиждень коронавірусну інфекцію у Львівській області зафіксували у понад 490 випадків.

Одна людина померла, троє в реанімації

"Станом на зараз госпіталізація становить близько 8%. Ніби це небагато від числа цих хворих, але троє людей перебувають в інфекційній лікарні у відділенні реанімації. І впродовж попереднього тижня 61-річна жінка пішла з життя через коронавірус. Вона мала супутню патологію", — зазначає гендиректорка Центру контролю та профілактики хвороб.

За офіційною інформацією від Центру громадського здоров'я МОЗ України, на зразках хворих українців виявили різновид коронавірусу — FLIRT.

Хто в групі ризику

"Про штам Flirt раніше повідомляли в Нідерландах та  США. У цього штаму коронавірусу короткий інкубаційний період, не викликає важкого перебігу цієї хвороби.  В групі ризику люди старше 65 років та ті, хто мають супутні захворювання", — наголошує Іванченко.

Де взяти вакцину 

Зі слів фахівчині, сьогодні значно менше людей роблять вакцинацію від коронавірусу, і це неправильно. Але кожна хвиля зростання захворюваності на коронавірус супроводжується підвищенням запитів, де саме сьогодні можна провакцинуватись.

"У нас зараз стрімко збільшився попит на вакцинацію проти COVID-19. Якщо раніше ми мали безліч пунктів щеплення, які мали вакцини, то сьогодні ми її видаємо лише тим закладам охорони здоров'я, які надсилають нам вимогу на вакцину", — додає гендиректорка Центру.

Вакцина на вимогу лікаря

До слова, на сайті Центру контролю та профілактики хвороб є перелік кабінетів щеплень, зокрема закладів охорони здоров'я, які мають вакцини проти коронавірусу.

"Вакцини є дві, а виробник один  — Pfizer/BioNTech. Вона є двох видів. Дитяча  — від 5 років, і доросла. Але наголошує, станом на зараз не кожен кабінет щеплень має вакцини проти коронавірусу", — каже Іванченко.  

Нагадаємо, ми раніше писали, що в МОЗ пояснили, чим небезпечний новий штам COVID FLIRT.

Ми також писали, що в Україні цього літа зареєстровано три випадки нового штаму вірусу.

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