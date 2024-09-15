Дитина випала з балкона на Львівщині

На Львівщині 12-річна дівчинка випала з балкона багатоповерхівки — дитина не вижила
15 вересня 2024 12:35
Вікна багатоповерхівки. Фото ілюстративне: Нацполіція
У Львівській області 12-річна дівчинка випала з балкону багатоповерхового будинку. Внаслідок падіння з дев'ятого поверху дівчинка загинула.
Про це повідомляє ZAXID.NET у неділю, 15 вересня.
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Дівчинка випала з вікна
Трагедія сталася у містечку Новояворівськ, на вулиці Юрія Липи. Перед падінням дівчина записала відео, на якому видно, що вона сидить на одному з верхніх поверхів, хитаючи ногами.
Дитина підписала відео словами "Один рух і я всім потрібна".
Внаслідок падіння з великої висоти дівчинка загинула. Вночі на місці події працювали поліція та швидка.
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