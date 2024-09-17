Вибух у львівському коледжі — в міськраді назвали причини і кількість постраждалих

Задимлене приміщення коледжу. Фото: скриншот

У вівторок, 17 вересня, в Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і вибухнув вогнегасник. Подія сталася під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Деталі інциденту

За словами керівника відділу професійної освіти Львівської міської ради Богдана Івануся, вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу.

"Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо", — сказав він.

У міськраді додали, що після вибуху вогнегасника працівники коледжу евакуювали учнів у безпечні приміщення. Чотирьох 15-річних дівчат, що постраждали, доправили до лікарні Святого Миколая.

"Усі пацієнтки — у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. З ученицями в лікарні є працівники коледжу", — йдеться у повідомленні.