Взрыв во львовском колледже — в горсовете назвали причины и количество пострадавших

Задымленное помещение колледжа. Фото: скриншот

Во вторник, 17 сентября, во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и взорвался огнетушитель. Событие произошло во время воздушной тревоги, когда учащиеся находились в укрытии.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Детали инцидента

По словам руководителя отдела профессионального образования Львовского городского совета Богдана Ивануся, огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло за собой выпуск углекислого газа.

"Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, угорели. При каких обстоятельствах огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно", — сказал он.

В горсовете добавили, что после взрыва огнетушителя работники колледжа эвакуировали учащихся в безопасные помещения. Четырех пострадавших 15-летних девушек доставили в больницу Святого Николая.

"Все пациентки — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. С ученицами в больнице находятся работники колледжа", — говорится в сообщении.