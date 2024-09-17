У львівському коледжі стався вибух — є постраждалі

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну. Ілюстративне фото: ratelist.top

У вівторок, 17 вересня, у Львові в Міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну пролунав вибух. За попередньою інформацією — вибухнув вогнегасник.

Про це повідомляє Telegram канал Львівич.

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Місцеві пабліки повідомляють, що інцидент стався на вулиці Городоцькій 195. На відео видно задимлений коридор приміщення.

У соцмережах пишуть, що вогнегасник впав у підвалі під час тривоги. Кільком студентам стало погано, одна людина втратила свідомість.

"Чотирьох студентів забрала швидка", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба Першого медоб’єднання Львова повідомила у коментарі Новини.LIVE, що внаслідок вибуху вогнегасника до лікарні доправили чотирьох 15-річних дівчат.

"Пацієнтки у стані середньої важкості. Зараз їм надають необхідну допомогу", — додали медики.