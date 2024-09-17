Во львовском колледже произошел взрыв — есть пострадавшие

Межрегиональный центр профессионально-технического образования художественного моделирования и дизайна. Иллюстративное фото: ratelist.top

Во вторник, 17 сентября, во Львове в Профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела прогремел взрыв. По предварительной информации — взорвался огнетушитель.

Об этом сообщает Telegram канал Львівич.

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В колледже прогремел взрыв

Местные паблики сообщают, что инцидент произошел на улице Городоцкой 195. На видео виден задымленный коридор помещения.

В соцсетях пишут, что огнетушитель упал в подвале во время тревоги. Нескольким студентам стало плохо, один человек потерял сознание.

"Четырех студентов забрала скорая", — говорится в сообщении.

Прессслужба Первого медобъединения Львова сообщила в комментарии Новини.LIVE, что в результате взрыва огнетушителя в больницу доставили четырех 15-летних девушек.

"Пациентки в состоянии средней тяжести. Сейчас им оказывают необходимую помощь", — добавили медики.