Военный получил пять лет лишения свободы за то, что покинул место службы

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовской области военнослужащий ВСУ решил самовольно покинуть место своей службы. За то, что он покинул расположение воинской части, его жестко наказал суд.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ходе следствия выяснилось, что солдат с Волыни решил покинуть воинскую часть. Он никого не предупредил и провел три месяца по своему усмотрению. При рассмотрении дела в суде обвиняемый признал свою вину и просил учесть то, что он хочет продолжить службу в ВСУ.

Что решил суд

Тщательно рассмотрев детали дела, судья львовского суда признал солдата виновным в уклонении от военной службы и назначил пять лет тюрьмы.