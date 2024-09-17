Військовий отримав п'ять років позбавлення волі за те, що залишив місце служби

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

На Львівщині військовослужбовець ЗСУ вирішив самовільно покинути місце своєї служби. За те, що він покинув розташування військової частини його жорстко покарав суд.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Під час слідства з'ясувалось, що солдат з Волині вирішив покинути військову частину. Він нікого не попередив та провів три місяці на свій розсуд. Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину та просив врахувати те, що він хоче продовжити службу в ЗСУ.

Що вирішив суд

Ретельно розглянувши деталі справи суддя львівського суду визнав солдата винним в ухилянні від військової служби та призначив п'ять років тюрми.