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На Львівщині солдат ЗСУ три місяці "відпочивав" — який вирок суду він отримав

17 вересня 2024 07:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Військовий отримав п'ять років позбавлення волі за те, що залишив місце служби
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Львівщині військовослужбовець ЗСУ вирішив самовільно покинути місце своєї служби. За те, що він покинув розташування військової частини його жорстко покарав суд.  

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час слідства з'ясувалось, що солдат з Волині вирішив покинути військову частину. Він нікого не попередив та провів три місяці на свій розсуд. Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину та просив врахувати те, що він хоче продовжити службу в ЗСУ.

Що вирішив суд

Ретельно розглянувши деталі справи суддя львівського суду визнав солдата винним в ухилянні від військової служби та призначив п'ять років тюрми. 

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