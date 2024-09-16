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Укрзалізниця скасовує рейси з Львівщини до Варшави — яка причина

16 вересня 2024 18:43
Євгенія Брюховецька - редактор
На напрямок Рава-Руська-Варшава з 22 вересня не будуть продавати квитки
Потяг УЗ. Фото: пресслужба УЗ
Євгенія Брюховецька - редактор

Компанія "Укрзалізниця" із 22 вересня припиняє продаж квитків на напрямок Рава-Руська — Варшава. Таке рішення пов’язане із закінченням дії угоди з польською компанією SKPL, що обслуговувала маршрут.

Про це повідомив член правління ГО "Лінія 102" Віктор Гальчинський у Facebook у понеділок, 16 вересня.

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"Укрзалізниця припинила продаж квитків на напрямок Рава-Руська — Варшава з 22 вересня, оскільки 21 вересня завершується термін дії угоди між УЗ та SKPL  на обслуговування маршруту", — йдеться у повідомленні.

Гальчинський зазначив, що зараз цей маршрут є найшвидшим зі Львова до Варшави. Також напрямком зацікавився польський державний перевізник PKP Intercity, але шансів отримати його до 21 вересня майже немає.

Він розповів, що через відсутність консенсусу під загрозою зриву також опинилося плановане з грудня 2024 року міжнародне пасажирське сполучення євроколією Перемишль Хирів — Заґуж, на побудову якого країни витратили приблизно 1,5 мільярда гривень.

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Скриншот допису Гальчинського
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Скриншот допису Гальчинського
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Скриншот допису Гальчинського

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Укрзалізниця Львів поїзди потяг Варшава квитки

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