У центрі Львова чоловік трощив вікна у кав'ярні — поліція затримала підозрюваного

Побиті вікна у кав'ярні у Львові. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Вночі, 16 вересня, у Львові на вулиці Галицькій чоловік трощив вікна та шкодив майно кав'ярні Black Honey. Поліція вже затримала підозрюваного.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

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Правоохоронці розповіли, що отримали виклик від охорони в один із закладів громадського харчування на вулиці Галицькій. Там невідома особа трощила вікна, пошкодила майно закладу, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою.

"Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, далі 28-річним чоловіком займалася слідчо-оперативна група. Вони і встановлять обставини події.

Що кажуть в кав'ярні

Працівники та власники закладу розповіли, що внаслідок нічного розбою у кав'ярні розбиті майже всі скляні вітрини, практично весь посуд, знищено кілька одиниць обладнання та інвентаря, пошкоджено світильники та деякі меблі, знищено або підлягає утилізації певна кількість товару.

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv

Пошкоджена кав'ярна у Львові. Фото: instagram/blackhoney.lviv 1 / 6

"Ми не робимо збір і просимо вас його теж не робити! Збори потрібні військовим. Нам потрібні — ви. Найкраща підтримка для нас — це бачити чергу по улюблену каву: ранкову, обідню чи вечірню. Ми відчиняємося о 08:00, навіть без дверей. Робимо все можливе, але на вулиці залишається трохи дрібного скла. Домовляємося: ви — уважні, улюбленці — на руках", — наголосили у закладі.