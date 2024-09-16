В центре Львова мужчина крушил окна в кафе — полиция задержала подозреваемого

Крушил окна кофейни во Львове — полиция задержала подозреваемого
Ночью, 16 сентября, во Львове на улице Галицкой мужчина крушил окна и вредил имущество кафе Black Honey. Полиция уже задержала подозреваемого.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.
Поврежденияе кофейни во Львове
Правоохранители рассказали, что получили вызов от охраны в одно из заведений общественного питания на улице Галицкой. Там неизвестный бил окна, повредил имущество заведения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью.
"Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и искусными действиями вывели мужчину из помещения", — говорится в сообщении.
По данным полиции, дальше 28-летним мужчиной занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия.
Что говорят в кафе
Работники и владельцы заведения рассказали, что в результате ночного разбоя в кафе разбиты почти все стеклянные витрины, практически вся посуда, уничтожены несколько единиц оборудования и инвентаря, повреждены светильники и некоторая мебель, уничтожено или подлежит утилизации определенное количество товара.
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
-
Поврежденная кофейня во Львове. Фото: instagram/blackhoney.lviv
"Мы не делаем сбор и просим вас его тоже не делать! Сборы нужны военным. Нам нужны — вы. Лучшая поддержка для нас — это видеть очередь за любимым кофе: утренним, обеденным или вечерним. Мы открываемся в 08:00, даже без дверей. Делаем все возможное, но на улице остается немного мелкого стекла. Договариваемся: вы — внимательны, любимцы — на руках", — отметили в заведении.
Читайте Новини.LIVE!