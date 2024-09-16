На направление Рава-Русская-Варшава с 22 сентября не будут продавать билеты

Поезд УЗ. Фото: пресс-служба УЗ

Компания "Укрзализныця" с 22 сентября прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская — Варшава. Такое решение связано с окончанием действия соглашения с польской компанией SKPL, которая обслуживает маршрут.

Об этом сообщил член правления ОО "Линия 102" Виктор Гальчинский в Facebook в понедельник, 16 сентября.

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"Укрзализныця прекратила продажу билетов на направление Рава-Русская Хирів-Заґуж Варшава с 22 сентября, поскольку 21 сентября завершается срок действия соглашения между УЗ и SKPL на обслуживание маршрута", — говорится в сообщении.

Гальчинский отметил, что сейчас этот маршрут самый быстрый из Львова в Варшаву. Также направлением заинтересовался польский государственный перевозчик PKP Intercity, но шансов получить его до 21 сентября почти нет.

Он рассказал, что из-за отсутствия консенсуса под угрозой срыва также оказалось планируемое с декабря 2024 года международное пассажирское сообщение евроколеей Перемышль — Хырев — Загуж, на строительство которого страны потратили примерно 1,5 миллиарда гривен.

Скриншот сообщения Гальчинского

Скриншот сообщения Гальчинского