Смертельное ДТП во Львовской области — легковой автомобиль столкнулся с грузовиками

На Львовщине легковушка столкнулась с двумя грузовиками — есть погибшие
Во Львовской области на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat и двух грузовиков. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП во Львовской области во вторник, 17 сентября.
ДТП во Львовской области
По данным правоохранителей, сегодня около 06:50 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" вблизи города Золочева, Львовщина, произошло ДТП.
Сообщается, что 63-летний житель Кировоградской области, водитель автомобиля Volkswagen Passat, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате этого транспорт столкнулся с грузовиком MAN, которым управлял 57-летний житель Львовского района.
"После этого неуправляемая легковушка осуществила столкновение еще и с грузовиком Mercedes-Benz под управлением 34-летнего жителя Стрыйского района", — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что в результате столкновения водитель и 18-летняя пассажирка легкового авто получили серьезные травмы и погибли на месте происшествия.
Следователи открыли уголовное производство, которое предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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