Підпали у Львові вночі 18 вересня — згорів кінотеатр Дзвін

Рятувальники ліквідують пожежу у Львові. Фото: ДСНС

У ніч проти 18 вересня у Львові трапилося щонайменше вісім місць можливих підпалів. Зокрема, вже зранку сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких, він повністю згорів.

Про це повідомила Львівська міська рада та Головне управління ДСНС України у Львівській області.

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У ЛМР розповіли, що зранку сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Площа займання склала близько 400 кв. м. У будівлі горів дах та саме приміщення, воно згоріло вщент. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок займання постраждалих немає.

Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі — бізнес та приватні помешкання.

Пожежі у Льові 18 вересня. Фото: ДСНС

Пожежі у Льові 18 вересня. Фото: ДСНС

Пожежі у Львові 18 вересня. Фото: ДСНС

Пожежі у Львові 18 вересня. Фото: ДСНС

Пожежі у Львові 18 вересня. Фото: ДСНС

Пожежі у Львові 18 вересня. Фото: ДСНС 1 / 6

Як відомо, три загоряння також сталися у Галицькому районі:

контейнерний майданчик на вул. Низький Замок,

електрощитова на вул. Театральній,

фасадні декорації на вул. Староєврейській.

Також було два загоряння на контейнерних майданчиках на вул. Квітки-Основ'яненка і одне на вул. Бортнянського у Залізничному районі та ще одне на вул. Яцкова у Шевченківському районі.