Подпали во Львове ночью 18 сентября — сгорел кинотеатр Дзвин

Спасатели ликвидируют пожар во Львове Фото: ГСЧС

В ночь на 18 сентября во Львове случилось по меньшей мере восемь мест возможных поджогов. В частности, уже утром произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких, он полностью сгорел.

Об этом сообщил Львовский городской совет и Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

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В ЛГС рассказали, что утром произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение, оно сгорело дотла. Спасатели ликвидировали пожар, в результате возгорания пострадавших нет.

Зато повреждены соседние здания — бизнес и частные помещения.

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС

Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС 1/6 ​ 6

Как известно, три возгорания также произошли в Галицком районе:

контейнерная площадка на ул. Низкий Замок,

электрощитовая на ул. Театральный,

фасадные декорации на ул. Староеврейский.

Также было два возгорания на контейнерных площадках по ул. Квитки-Основьяненко и одно на ул. Бортнянского в Железнодорожном районе и еще один на ул. Яцкова в Шевченковском районе.