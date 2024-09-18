Подпали во Львове ночью 18 сентября — сгорел кинотеатр Дзвин

Во Львове за ночь зафиксировали восемь поджогов — сгорел кинотеатр "Дзвин"
В ночь на 18 сентября во Львове случилось по меньшей мере восемь мест возможных поджогов. В частности, уже утром произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких, он полностью сгорел.
Об этом сообщил Львовский городской совет и Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Серия поджогов во Львове ночью 18 сентября
В ЛГС рассказали, что утром произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин" на улице Шептицких. Площадь возгорания составила около 400 кв. м. В здании горела крыша и само помещение, оно сгорело дотла. Спасатели ликвидировали пожар, в результате возгорания пострадавших нет.
Зато повреждены соседние здания — бизнес и частные помещения.
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
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Пожар во Львове 18 сентября. Фото: ГСЧС
Как известно, три возгорания также произошли в Галицком районе:
- контейнерная площадка на ул. Низкий Замок,
- электрощитовая на ул. Театральный,
- фасадные декорации на ул. Староеврейский.
Также было два возгорания на контейнерных площадках по ул. Квитки-Основьяненко и одно на ул. Бортнянского в Железнодорожном районе и еще один на ул. Яцкова в Шевченковском районе.
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