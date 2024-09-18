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Ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарки — як суд покарав чоловіків

18 вересня 2024 21:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині судили чоловіків, які ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарки
Суддя. Ілюстративне фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Галицький районний суд Львова виніс вироки двом особам, які займалися незаконним ввезенням автомобілів в Україну. Чоловіки видавали автівки за гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у вироку 1-кп/461/641/24 та 1-кп/461/614/24, опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд ухвалив рішення щодо двох жителів Рівненщини, які використовували підроблені документи для ввезення елітних автомобілів, таких як Audi Q7 та Porsche Cayenne, на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Згідно з вироком, один з обвинувачених у 2023 році ввіз кілька автомобілів, включаючи Hyundai Sonata Hybrid (2014 р.), Buick Encore GX (2022 р.), Buick Envision (2022 р.), Porsche Cayenne (2013 р.) та Audi Q7 (2017 р.), видаючи їх за гуманітарну допомогу. Він надав митниці фальшиві дані, що дозволило йому уникнути сплати податків.

У лютому 2024 року йому призначено штраф у розмірі 288 тисяч гривень, а також конфіскацію автомобілів Porsche Cayenne і Audi Q7 для потреб військових. Абрамчук визнав свою провину і підтвердив, що надав неправдиву інформацію для отримання податкових пільг.

Рішення суду

Суддя призначив чоловіку штраф у розмірі 102 тисячі гривень і заборону на діяльність з переміщення товарів, зокрема гуманітарної допомоги, на 1,5 року. Вирок може бути оскаржений.

Деталі справи

У рамках аналогічної справи суд також виніс рішення щодо ще одного жителя Рівненщини. Як зазначено у вироку, чоловік у 2023 році ввіз автомобілі Volkswagen Touareg (2011 р.), Ford Explorer 2.3 XLT та Lincoln MKZ 2.0 Reserve II AWD, видаючи їх під гуманітарну допомогу для отримання податкових пільг. Чоловік визнав свою провину.

Рішення суду

Суддя призначив обвинуваченому штраф у розмірі 85 тисяч гривень і заборонив займатися діяльністю з переміщення товарів, зокрема гуманітарної допомоги, протягом 1,5 року. 

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