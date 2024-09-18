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Ввозили в Украину авто под видом гуманитарки — как суд наказал мужчин

18 сентября 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львовской области судили мужчин, которые ввозили в Украину авто под видом гуманитарки
Судья. Иллюстративное фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Галицкий районный суд Львова вынес приговор двум лицам, которые занимались незаконным ввозом автомобилей в Украину. Мужчины выдавали автомобили за гуманитарную помощь.

Об этом говорится в приговоре 1-кп/461/641/24 и 1-кп/461/614/24, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд принял решение по поводу двух жителей Ровенщины, которые использовали поддельные документы для ввоза элитных автомобилей, таких как Audi Q7 и Porsche Cayenne, на территорию Украины под видом гуманитарной помощи.

Согласно приговору, один из обвиняемых в 2023 году ввез несколько автомобилей, включая Hyundai Sonata Hybrid (2014 г.), Buick Encore GX (2022 г.), Buick Envision (2022 г.), Porsche Cayenne (2013 г.) и Audi Q7 (2017 г.), выдавая их за гуманитарную помощь. Он предоставил таможне фальшивые данные, что позволило ему избежать уплаты налогов.

В феврале 2024 года ему назначен штраф в размере 288 тысяч гривен, а также конфискация автомобилей Porsche Cayenne и Audi Q7 для нужд военных. Абрамчук признал свою вину и подтвердил, что предоставил ложную информацию для получения налоговых льгот.

Решение суда

Судья назначил мужчине штраф в размере 102 тысяч гривен и запрет на деятельность по перемещению товаров, в том числе гуманитарной помощи, на 1,5 года. Приговор может быть оспорен.

Детали дела

В рамках аналогичного дела суд также вынес решение относительно еще одного жителя Ровенщины. Как отмечено в приговоре, мужчина в 2023 году ввез автомобили Volkswagen Touareg (2011 г.), Ford Explorer 2.3 XLT и Lincoln MKZ 2.0 Reserve II AWD, выдавая их под гуманитарную помощь для получения налоговых льгот. Муж признал свою вину.

Решение суда

Судья назначил обвиняемому штраф в размере 85 тысяч гривен и запретил заниматься деятельностью по перемещению товаров, в том числе гуманитарной помощи, в течение 1,5 лет.

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