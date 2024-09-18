Житель Львовской области обпаривал в суде запрет на выезд за пределы Украины — какое решение принял суд

Судья. Фото иллюстративное: mi100.info

Пограничники не разрешили выехать за границу жителю Львовской области, который не подлежал мобилизации. Запрет на выезд из Украины мужчина обжаловал в суде.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял в понедельник, 9 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале текущего года пограничники отказали в пересечении границы из-за пункта пропуска в Смильнице водителю автобуса Iveco Daily, который ехал из Львова в Польшу, чтобы доставить груз. Несмотря на то, что данные мужчины были в системе "Шлях", а он сам имел освобождение от военного призыва, охранники госрубежей заявили "об отсутствии документов, подтверждающих основания для выезда за границу". Чтобы отменить запрет на выезд за пределы Украины, водитель обратился в суд.

Решение суда

В отзыве на иск заявление представитель пограничного отряда не объяснил, какие документы должен был иметь при себе истец для пересечения границы в условиях военного положения. Из-за этого суд признал решение об отказе в выезде из Украины противоправным и отменил его.

На данный момент приговор еще не вступил в силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.