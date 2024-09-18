Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд arrow

Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд

18 сентября 2024 23:53
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Житель Львовской области обпаривал в суде запрет на выезд за пределы Украины — какое решение принял суд
Судья. Фото иллюстративное: mi100.info
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Пограничники не разрешили выехать за границу жителю Львовской области, который не подлежал мобилизации. Запрет на выезд из Украины мужчина обжаловал в суде.

Об этом говорится в решении, которое Львовский окружной административный суд принял в понедельник, 9 сентября.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале текущего года пограничники отказали в пересечении границы из-за пункта пропуска в Смильнице водителю автобуса Iveco Daily, который ехал из Львова в Польшу, чтобы доставить груз. Несмотря на то, что данные мужчины были в системе "Шлях", а он сам имел освобождение от военного призыва, охранники госрубежей заявили "об отсутствии документов, подтверждающих основания для выезда за границу". Чтобы отменить запрет на выезд за пределы Украины, водитель обратился в суд.

Решение суда

В отзыве на иск заявление представитель пограничного отряда не объяснил, какие документы должен был иметь при себе истец для пересечения границы в условиях военного положения. Из-за этого суд признал решение об отказе в выезде из Украины противоправным и отменил его.

На данный момент приговор еще не вступил в силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.

Также важные новости дня по теме:

суд Львов Львовская область мобилизация выезд за границу судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

00:45 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов

00:30 Запрет на управление автомобилем для уклонистов — в какой суд подаются иски

18 сентября 2024

23:59 Режиссер ленты о "Да Винчи" поделился, каким было впечатление семьи воина от фильма

23:57 В Харькове раздались взрывы

23:53 Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд

23:51 Авиакомпания объяснила инцидент с задержанием Александра Усика в Кракове

23:50 Сумы после вражеского удара полностью остались без водоснабжения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:49 Исключены из военного учета — нужно ли им обновлять ВУД

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

00:45 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов

00:30 Запрет на управление автомобилем для уклонистов — в какой суд подаются иски

18 сентября 2024

23:59 Режиссер ленты о "Да Винчи" поделился, каким было впечатление семьи воина от фильма

23:57 В Харькове раздались взрывы

23:53 Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд

23:51 Авиакомпания объяснила инцидент с задержанием Александра Усика в Кракове

23:50 Сумы после вражеского удара полностью остались без водоснабжения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:49 Исключены из военного учета — нужно ли им обновлять ВУД

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации