Как обжаловать действия командира: какие методы – объясняет юрист

Военнослужащие. Фото: "Винница Инфо"

Есть два способа для военнослужащих, как обжаловать как действия, так и бездействие командира. Это административный и судебный порядок, рассказывает в комментарии Новини.LIVE юрист Орися Швец.

Как обжаловать действия командира

Что касается административного, то юрист советует начать с телефонных жалоб в ОК "Запад", ОК "Восток" и Минобороны.

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"Все контакты есть в свободном доступе в интернете, горячие линии тоже. Это может быть устная жалоба, но лучше все же подавать письменную и фиксировать ее: доказательства регистрации заявления, и таким образом оспаривать бездействие или действия командира", — говорит Швец.

Если административный порядок не дал никакого результата по обжалованию бездействия или действий командира, следует обращаться в судебный порядок.

"Следует обращаться в суд. Кроме того, нужно понимать, что должен быть зафиксирован отказ в административном порядке, и, конечно, если есть удостоверение УБД, то судебный сбор за обращение в административный суд не оплачивается", — добавляет юрист.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине освобожденный от мобилизации оспаривал запрет на выезд за границу — что решил суд.

Мы также писали, что делать военному, которому отказали в статусе УБД.