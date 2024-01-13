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Безготівковий проїзд у маршрутках Львівщини — на які проблеми з валідаторами нарікають пасажири

13 січня 2024 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безготівковий проїзд у маршрутках Львівщини — на які проблеми з валідаторами нарікають пасажири
Чоловік прикладає картку до валідатора в громадському транспорті. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Безготівковий проїзд у міських та міжміських автобусах Львівської області можливий, якщо чітко слідувати інструкціям, не їздити в мороз та не потрапляти до маршруток без валідатором. Такі пристрої в регіоні встановили ще наприкінці листопада 2023 року. 

Про це йдеться в матеріалі ZAXID.NET.

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Як користуватися валідатором

Безготівково сплачувати за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою валідатора, розміщеного при вході в маршрутку. Щоб скористатися ним, слід прикласти банківську картку чи телефон із функцією NFC, а потім повторити дію при виході на свою зупинку. Таким чином система прораховує суму за відстанню й знімає відповідну вартість.

Проблеми з безготівковою оплатою в маршрутках Львівщини

За словами водія маршрутки №570 сполучення Львів-Гірське, якщо другий раз не прикласти картку чи телефон до валідатора, можна заплатити повну вартість квитка до кінцевої зупинки. Щоб повернути кошти, потрібно буде зателефонувати на гарячу лінію.

Ще один водій маршрутки "Львів-Ільник" на автостанції "Західна" заявив, що в мороз скористатися пристроєм не можна, оскільки він погано працює — може зняти кошти "від кінцевої до кінцевої".

На автостанції на Хмельницького місцевий водій транспорту, що їде в Добротвір, стверджує, що в одній-двох маршрутках валідатори не встановлені, тому якщо хочете сплатити, треба звернутися в касу.

Відгуки пасажирів

Деякі пасажири розповіли, що при безготівковій оплаті проїзду все спрацювало добре й оплата пройшла успішно. Однак інші мандрівники стверджують, що це незручно, оскільки можна забути прикласти картку чи телефон другий раз, або ж нарікають на складнощі пробиватися наперед, якщо зайшов через задні двері.

Коментар Львівського обласного управління транспорту

Львівське обласне управління транспорту про проблеми з безготівковою оплатою знає, там запевняють, що однією з причин є людський фактор.

"Оскільки це все-таки є і програмне забезпечення, й саме обладнання вимагає певних навичок. З водіями проводились навчання, водночас ми стикаємось із фактами, що деяким водіям потрібно провести повторне навчання. Є факти, що через ламання чи інші якісь обставини на лінії можуть ще виїжджати так звані резервні транспортні засоби, де можуть траплятися випадки відсутності валідатора. Люди як то кажуть хворіють, так і техніка має свої несправності", — розповів начальник управління транспорту ЛОВА Степан Рудницький.

Таким чином в управлінні зазначили, що про будь-які несправності можна повідомляти на гарячу лінію Smart ticket technology за номером 0800 300 844.

Нагадаємо, що у Львівській області поліцейські нещодавно допомогли водієві та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. Зазначається, що на борту транспорту перебував 21 пасажир.

Львів
транспорт
Львівська область
маршрутки
водії
люди
проїзд

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