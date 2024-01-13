Безналичный проезд в маршрутках Львовщины — на какие проблемы с валидаторами сетуют пассажиры

Мужчина прикладывает карточку к валидатору в общественном транспорте. Фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Безналичный проезд в городских и междугородных автобусах Львовской области возможен, если четко следовать инструкциям, не ездить в мороз и не попадать в маршрутки без валидатора. Такие устройства в регионе были установлены еще в конце ноября 2023 года.

Об этом говорится в материале ZAXID.NET.

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Как пользоваться валидатором

Безналично оплачивать проезд в общественном транспорте можно с помощью валидатора, размещенного при входе в маршрутку. Чтобы воспользоваться им, следует приложить банковскую карту или телефон с функцией NFC, а затем повторить действие при выходе на остановку. Таким образом, система просчитывает сумму по расстоянию и снимает соответствующую стоимость.

Проблемы с безналичной оплатой в маршрутках Львовщины

По словам водителя маршрутки №570 сообщения Львов-Горское, если второй раз не приложить карточку или телефон к валидатору, можно заплатить полную стоимость билета до конечной остановки. Чтобы вернуть деньги, нужно будет позвонить на горячую линию.

Еще один водитель маршрутки "Львов-Ильник" на автостанции "Западная" заявил, что в мороз воспользоваться устройством нельзя, поскольку он плохо работает — может снять средства "от конечной до конечной".

На автостанции на Хмельницкого местный водитель транспорта, который едет в Добротвор, утверждает, что в одной-двух маршрутках валидаторы не установлены, поэтому, если хотите оплатить, нужно обратиться в кассу.

Отзывы пассажиров

Некоторые пассажиры рассказали, что при безналичной оплате проезда все хорошо сработало и оплата прошла успешно. Однако другие путешественники утверждают, что это неудобно, поскольку можно забыть приложить карточку или телефон второй раз, или жалуются на сложности пробиваться вперед, если зашел через заднюю дверь.

Комментарий Львовского областного управления транспорта

Львовское областное управление транспорта о проблемах с безналичной оплатой знает, там уверяют, что одна из причин — человеческий фактор.

"Поскольку это все-таки есть и программное обеспечение, и само оборудование требует определенных навыков. С водителями проводились обучение, в то же время мы сталкиваемся с фактами, что некоторым водителям нужно провести повторное обучение. Есть факты, что из-за ломки или других обстоятельств на линии могут еще выезжать так называемые резервные транспортные средства, где могут случаться случаи отсутствия валидатора. Люди, как говорится, болеют, так и техника имеет свои неисправности", — рассказал начальник управления транспорта ЛОВА Степан Рудницкий.

Таким образом, в управлении отметили, что о любых неисправностях можно сообщать на горячую линию Smart ticket technology по номеру 0800 300 844.

Напомним, что во Львовской области полицейские недавно помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.