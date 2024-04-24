Біля Львова працівниця податкової служби збила двох підлітків на самокаті

ДТП з самокатом. Фото ілюстративне: ГУ НП у Волинській області

У селі Зубра неподалік Львова автівка збила двох 13-річних дівчат на електросамокаті, які раптово виїхали на дорогу. За даними ЗМІ, за кермом транспортного засобу перебувала працівниця Державної податкової служби у Львівській області Марія Федунь.

Про це повідомляє ZAХID.NET та Lviv.media.

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Відомо, що аварія сталася увечері 23 квітня. Автівка Nissan Micra під кермуванням 45-річної жінки зіткнулася із електросамокатом, на якому їхали двоє підлітків.

Внаслідок ДТП неповнолітніх госпіталізували. У однієї з них діагностували закритий перелом правої ноги, в іншої дівчинки — закрита черепно-мозкова травма та гостра реакція на стрес.

ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах встановили, що за кермом транспортного засобу була Марія Федунь — старша державна ревізорка, інспекторка відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління податкового аудиту головного управління ДПС у Львівській області. Зазначається, що на момент аварії жінка була тверезою, вона також самостійно викликала поліцію.

Нагадаємо, днями на Київщині мікроавтобус провалився під землю через обвал асфальту, є загиблі.

Додамо, 21 квітня в Оболонському районі Києва нетверезий водій на автомобілі марки BMW збив двох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, інша особа з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні.