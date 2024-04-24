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Возле Львова работница налоговой службы сбила двух подростков на самокате

24 апреля 2024 14:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Возле Львова работница налоговой службы сбила двух подростков на самокате
ДТП с самокатом. Фото иллюстративное: ГУ ЧП в Волынской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В селе Зубра недалеко от Львова автомобиль сбил двух 13-летних девушек на электросамокате, внезапно выехавших на дорогу. По данным СМИ, за рулем транспортного средства находилась работница Государственной налоговой службы во Львовской области Мария Федунь.

Об этом сообщает ZAХID.NET и Lviv.media.

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Известно, что авария произошла вечером 23 апреля. Автомобиль Nissan Micra под управлением 45-летней женщины столкнулся с электросамокатом, на котором ехали двое подростков.

В результате ДТП несовершеннолетних госпитализировали. У одной из них диагностирован закрытый перелом правой ноги, у другой девочки — закрытая черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах установили, что за рулем транспортного средства была Мария Федунь — старшая государственная ревизорша, инспектор отдела плановых проверок налогообложения физических лиц управления налогового аудита главного управления ГНС во Львовской области. Отмечается, что на момент аварии женщина была трезвой, она также самостоятельно вызвала полицию.

Напомним, на днях в Киевской области микроавтобус провалился под землю из-за обвала асфальта, есть погибшие.

Добавим, 21 апреля в Оболонском районе Киева нетрезвый водитель на автомобиле марки BMW сбил двух человек. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, другое лицо с телесными повреждениями находится в больнице.

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Налоговая служба
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Львовская область
травма

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