Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині поліцейське авто потрапило у ДТП arrow

На Львівщині поліцейське авто потрапило у ДТП

21 квітня 2024 11:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині поліцейське авто потрапило у ДТП
Авто патрульної поліції в кюветі. Фото: Ігор Зінкевич / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У ніч на неділю, 21 квітня, у селі Верхня Яблунька на Турківщині Львівської області трапилась ДТП з участю автомобіля поліції. За інформацією користувачів соціальних мереж, поліцейський автомобіль, переслідуючи водія, зʼїхав у кювет.

Про це повідомляється у Telegram-каналах.

Читайте також:

ДТП з патрульною поліцією

За повідомленнями у соціальних мережах, Турківська патрульна поліція відстежувала невідомого водія, який став учасником ДТП.

Деталі події поки що з'ясовуються, але відомо, що службове авто поліції вже витягли з кювету.

Поки немає підтверджених відомостей про постраждалих в цій події.

Нагадаємо, що на Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі у неділю, 14 квітня. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок. 

Також ми писали про те, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула. 

ДТП
аварія
поліція
Львівська область
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться