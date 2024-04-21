На Львівщині поліцейське авто потрапило у ДТП

Авто патрульної поліції в кюветі. Фото: Ігор Зінкевич / Telegram

У ніч на неділю, 21 квітня, у селі Верхня Яблунька на Турківщині Львівської області трапилась ДТП з участю автомобіля поліції. За інформацією користувачів соціальних мереж, поліцейський автомобіль, переслідуючи водія, зʼїхав у кювет.

Про це повідомляється у Telegram-каналах.

Читайте також:

ДТП з патрульною поліцією

За повідомленнями у соціальних мережах, Турківська патрульна поліція відстежувала невідомого водія, який став учасником ДТП.

Деталі події поки що з'ясовуються, але відомо, що службове авто поліції вже витягли з кювету.

Поки немає підтверджених відомостей про постраждалих в цій події.

Нагадаємо, що на Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі у неділю, 14 квітня. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок.

Також ми писали про те, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.