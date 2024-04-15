На Львівщині сталася автотроща, є поранені
На Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі у неділю, 14 квітня. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
ДТП на Львівщині
Зазначається, що на автодорозі Київ — Чоп зіткнулися автомобілі "Ауді" під кермуванням 63-річного львів'янина та "Тойота", за кермом якого була 30-річна жителька Львова.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водійка другого транспортного засобу, а такожа її 50-річна пасажирка. Медики надали жінкам медичну допомогу.
Разом з тим, за фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, 14 квітня під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.
Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.
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