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На Львівщині сталася автотроща, є поранені

15 квітня 2024 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині сталася автотроща, є поранені
Наслідки ДТП. Фото: Поліція Львівської області
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі у неділю, 14 квітня. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок. 

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

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ДТП на Львівщині

Зазначається, що на автодорозі Київ — Чоп зіткнулися автомобілі "Ауді" під кермуванням 63-річного львів'янина та "Тойота", за кермом якого була 30-річна жителька Львова. 

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водійка другого транспортного засобу, а такожа її 50-річна пасажирка.  Медики надали жінкам медичну допомогу. 

Разом з тим, за фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

ДТП на Львівщині
Наслідки ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, 14 квітня під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула. 

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аварія
Львів
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Львівська область
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