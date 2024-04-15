На Львівщині сталася автотроща, є поранені

Наслідки ДТП. Фото: Поліція Львівської області

На Львівщині поблизу села Раковець зіткнулися два автомобілі у неділю, 14 квітня. Внаслідок аварії травмувалися двоє жінок.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

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Зазначається, що на автодорозі Київ — Чоп зіткнулися автомобілі "Ауді" під кермуванням 63-річного львів'янина та "Тойота", за кермом якого була 30-річна жителька Львова.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водійка другого транспортного засобу, а такожа її 50-річна пасажирка. Медики надали жінкам медичну допомогу.

Разом з тим, за фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.

Наслідки ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Нагадаємо, 14 квітня під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

Раніше ми писали, що на Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула.