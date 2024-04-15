На Львовщине произошла авария, есть раненые

Последствия ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Во Львовской области возле села Раковец столкнулись два автомобиля в воскресенье, 14 апреля. В результате аварии травмировались две женщины.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Отмечается, что на автодороге Киев — Чоп столкнулись автомобили "Ауди" под управлением 63-летнего львовянина и "Тойота", за рулем которого находилась 30-летняя жительница Львова.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель второго транспортного средства, а также ее 50-летняя пассажирка. Медики предоставили женщинам медицинскую помощь.

Вместе с тем по факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.

Последствия ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Напомним, 14 апреля под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

Ранее мы писали, что на Львовщине автомобиль сбил двух 10-летних девочек на самокате, одна из них погибла.