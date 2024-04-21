На Львовщине полицейский автомобиль попал в ДТП

Патрульная полиция авто в кювете. Фото: Игорь Зинкевич / Telegram

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в селе Верхняя Яблонька на Турковщине Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. По информации пользователей социальных сетей, полицейский автомобиль, преследуя водителя, съехал в кювет.

Об этом сообщается в Telegram каналах.

Читайте также:

ДТП с патрульной полицией

По сообщениям в социальных сетях, Турковская патрульная полиция отслеживала неизвестного водителя, ставшего участником ДТП.

Детали происшествия пока выясняются, но известно, что служебный автомобиль полиции уже извлечен из кювета.

Пока нет подтвержденных сведений о пострадавших в этом событии.

Напомним, что во Львовской области вблизи села Раковец столкнулись два автомобиля в воскресенье, 14 апреля. В результате аварии травмировались две женщины.

Также мы писали о том, что на Львовщине авто сбило двух 10-летних девушек на самокате, одна из них погибла.