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Во Львовской области полицейский автомобиль попал в ДТП

21 апреля 2024 11:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Львовщине полицейский автомобиль попал в ДТП
Патрульная полиция авто в кювете. Фото: Игорь Зинкевич / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ночь на воскресенье, 21 апреля, в селе Верхняя Яблонька на Турковщине Львовской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции. По информации пользователей социальных сетей, полицейский автомобиль, преследуя водителя, съехал в кювет.

Об этом сообщается в Telegram каналах.

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По сообщениям в социальных сетях, Турковская патрульная полиция отслеживала неизвестного водителя, ставшего участником ДТП.

Детали происшествия пока выясняются, но известно, что служебный автомобиль полиции уже извлечен из кювета.

Пока нет подтвержденных сведений о пострадавших в этом событии.

Напомним, что во Львовской области вблизи села Раковец столкнулись два автомобиля в воскресенье, 14 апреля. В результате аварии травмировались две женщины.

Также мы писали о том, что на Львовщине авто сбило двух 10-летних девушек на самокате, одна из них погибла.

ДТП
авария
полиция
Львовская область
Нацполиция

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