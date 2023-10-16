Біля Львова сталася ДТП: травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей

Розтрощене авто. Фото: Нацполіція Львівщини

Вчора, 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано — Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Про це інформує Нацполіція Львівщини.

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За даними поліції, водійка автомобіля Лексус, 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася.

"Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік, усі — мешканці Волинської області отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на трасі під Львовом сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало шестеро осіб.

Також, ми писали, що на Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин.