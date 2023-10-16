Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Біля Львова сталася ДТП: травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей arrow

Біля Львова сталася ДТП: травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей

16 жовтня 2023 11:07
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Біля Львова сталася ДТП: травмовані четверо осіб, серед яких двоє дітей
Розтрощене авто. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано — Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії  водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Читайте також:

За даними поліції, водійка автомобіля Лексус, 40-річна жителька Волинської області, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автівка перекинулася. 

"Внаслідок ДТП водійка та троє її пасажирів: 11-річна дівчина, 14-річний хлопець і 39-річний чоловік, усі — мешканці Волинської області отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів",  — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на трасі під Львовом сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало шестеро осіб.

Також, ми писали, що на Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, через якого загинула дев’ятнадцятирічна дівчина. Загибла перебувала на капоті автомобіля ВАЗ-2102, яким керував її односельчанин. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз