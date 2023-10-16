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Возле Львова произошло ДТП: травмированы четыре человека, среди которых двое детей

16 октября 2023 11:07
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Возле Львова произошло ДТП: травмированы четыре человека, среди которых двое детей
Разбитое авто. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 15 октября, около 17:10, на автодороге Львов — Ивано — Франковск — Мукачево произошло ДТП, неподалеку от села Ходорковцы Львовского района. В результате аварии водитель и трое ее пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Об этом информирует Нацполиция Львовщины.

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По данным полиции, водитель автомобиля Лексус, 40-летняя жительница Волынской области, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП водитель и три ее пассажира: 11-летняя девушка, 14-летний парень и 39-летний мужчина, все — жители Волынской области получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что на трассе под Львовом произошло масштабное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Также мы писали, что на Львовщине полицейские задержали нетрезвого водителя, из-за которого погибла девятнадцатилетняя девушка. Погибшая находилась на капоте автомобиля ВАЗ-2102, которым управлял ее односельчанин.

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