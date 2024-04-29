Біля Львова вантажівка збила пішохода
Поблизу Львова у понеділок, 29 квітня, вантажівка наїхала на пішохода. На місце аварії приїхала поліція, рух на об'їзні міста ускладнений.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.
ДТП поблизу Львова 29 квітня
У поліції розповіли, що на автодорозі Київ — Чоп у населеному пункті Чишки, що на обʼїзні Львова, 29 квітня вантажівка наїхала на пішохода.
Поліція одразу прибула на місце ДТП та забезпечує реверсний проїзд, адже рух на цій ділянці дороги ускладнений.
Нагадаємо, 27 квітня поблизу Львова вантажівка зіткнулася з легковим авто. Рятувальникам довелося деблокувати водійку з понівеченого автомобіля.
Крім того, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 проміле, що в 10 разів вище за норму.
За скоєння аварії в алкогольному стані він отримав підозру.
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