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Біля Львова вантажівка збила пішохода

29 квітня 2024 08:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Біля Львова вантажівка збила пішохода
ДТП за участі вантажівки. Ілюстративне фото: od.npu.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Поблизу Львова у понеділок, 29 квітня, вантажівка наїхала на пішохода. На місце аварії приїхала поліція, рух на об'їзні міста ускладнений.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області

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ДТП поблизу Львова 29 квітня

У поліції розповіли, що на автодорозі Київ — Чоп у населеному пункті Чишки, що на обʼїзні Львова, 29 квітня вантажівка наїхала на пішохода. 

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ДТП поблизу Львова 29 квітня. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Поліція одразу прибула на місце ДТП та забезпечує реверсний проїзд, адже рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Нагадаємо, 27 квітня поблизу Львова вантажівка зіткнулася з легковим авто. Рятувальникам довелося деблокувати водійку з понівеченого автомобіля.

Крім того, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 проміле, що в 10 разів вище за норму.

За скоєння аварії в алкогольному стані він  отримав підозру

ДТП
Львів
дороги
поліція
вантажівки

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