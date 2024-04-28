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Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з легковим авто — рятувальники деблокували водійку

28 квітня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з легковим авто — рятувальники деблокували водійку
Рятувальники деблокують водійку з понівеченого авто. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії рятувальникам довелося деблокувати водійку з понівеченого автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області у неділю, 28 квітня.

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"27 квітня о 11:40 надійшло повідомлення про те, що на трасі в с. Зимна Вода Львівського району відбулось зіткнення легкового автомобіля Nissan Leaf та вантажного автомобіля MAN", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальники деблокують водійку з понівеченого авто. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Внаслідок аварії деформованими конструкціями автомобіля Nissan Leaf було затиснено 43-річну водійку. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували жінку з понівеченого авто. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до медичного закладу Львова.

У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди залучили дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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Допис ГУ ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

Також голова Броварської районної військової адміністрації Володимир Майбоженко отримав підозру. Чиновника звинувачують у скоєнні ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

ДТП
аварія
Львів
ДСНС
рятувальники
автомобіль

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