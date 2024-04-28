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Возле Львова грузовик столкнулся с легковым авто — спасатели деблокировали водителя

28 апреля 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Возле Львова грузовик столкнулся с легковым авто — спасатели деблокировали водителя
Спасатели деблокируют водителя из искореженного авто. Фото: facebook.com/LVIVDSNS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вблизи Львова произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии спасателям пришлось деблокировать водителя из искореженного автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области в воскресенье, 28 апреля.

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"27 апреля в 11:40 поступило сообщение о том, что на трассе в с. Зимняя Вода Львовского района произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Leaf и грузового автомобиля MAN", — говорится в сообщении

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Спасатели деблокируют водителя из искореженного авто. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

В результате аварии деформированными конструкциями автомобиля Nissan Leaf было зажато 43-летнего водителя. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину из искореженного авто. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение Львова.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий ДТП привлекли девять спасателей и две единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

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Пост  ГУ ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах глава городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

Также глава Броварской районной военной администрации Владимир Майбоженко получил подозрение. Чиновник обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Львов
ГСЧС
спасатели
автомобиль

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