Возле Львова грузовик сбил пешехода
Вблизи Львова в понедельник, 29 апреля, грузовик наехал на пешехода. На место аварии приехала полиция, движение на объездные города затруднено.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
ДТП возле Львова 29 апреля
В полиции рассказали, что на автодороге Киев — Чоп в населенном пункте Чишки, что на объезде Львова, 29 апреля грузовик наехал на пешехода.
Полиция сразу прибыла на место ДТП и обеспечивает реверсный проезд, ведь движение на этом участке осложнено.
Напомним, 27 апреля вблизи Львова грузовик столкнулся с легковым авто. Спасателям пришлось деблокировать водитель из изуродованного автомобиля.
Кроме того, 26 апреля, в Броварах председатель городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.
За совершение аварии в алкогольном состоянии он получил подозрение.
Читайте Новини.LIVE!