Возле Львова грузовик сбил пешехода

ДТП с участием грузовика. Иллюстративное фото: od.npu.gov.ua

Вблизи Львова в понедельник, 29 апреля, грузовик наехал на пешехода. На место аварии приехала полиция, движение на объездные города затруднено.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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ДТП возле Львова 29 апреля

В полиции рассказали, что на автодороге Киев — Чоп в населенном пункте Чишки, что на объезде Львова, 29 апреля грузовик наехал на пешехода.

ДТП возле Львова 29 апреля. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Полиция сразу прибыла на место ДТП и обеспечивает реверсный проезд, ведь движение на этом участке осложнено.

Напомним, 27 апреля вблизи Львова грузовик столкнулся с легковым авто. Спасателям пришлось деблокировать водитель из изуродованного автомобиля.

Кроме того, 26 апреля, в Броварах председатель городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

За совершение аварии в алкогольном состоянии он получил подозрение.